政Whats噏：泛民恐嚇阻撓會議　梁君彥籲人命攸關咪再拖

22名民主派議員今日（24日）聯署要求暫停所有同疫情無關嘅會議，否則會全力阻撓會議進行。立法會主席梁君彥晚上揾秘書代為回覆話，之前已傾好咗開會安排，聽日（25日）嘅會議只會集中處理臨時撥款議案，依家泛民擺明出爾反爾，仲話啲會拖得愈長，風險就愈高，希望睇在「人命攸關」嘅份上，可以「為己為人」，唔好再拖。

泛民今日去信畀梁君彥、財委會主席陳健波同工務小組委員會主席盧偉國，叫佢哋停止今個星期嘅會議。梁君彥回信話，早前傾大會安排嗰陣都無人反對，而且聽日（25日）開會只會集中處理臨時撥款議案，大鬧泛民令佢同政府官員要承受漫長審議帶嚟嘅疫情風險。

泛民早前要求喺議案抽起警務處同行政長官辦公室嘅開支，唔再同來年嘅預算案捆綁。梁君彥話泛民嘅要求關乎議案嘅優劣，並唔係佢決定會議安排或點樣主持會議嘅考慮因素。

梁君彥仲話，依家係疫情爆發以嚟最高風險嘅關鍵時刻，如果泛民真係咁緊張疫情，就應該為己為人，善用會議時間，因為個會拖得愈長對大家都冇好處，希望佢哋明白咩係人命關天喇！