港機場凌晨封關　非港人趕及「衝關」感幸運

新冠肺炎患者近日由海外湧返香港，令香港疫情陷入社區大爆發危機，政府在今日(25日)凌晨零時起，禁止所有由海外國家來港的非香港居民入境，並強制由澳門及台灣入境人士(包括香港居民)須坐14日「疫監」。

英國籍女子Sally與丈夫由杜拜到香港洽談業務，在疫情發生時，曾經想到經斯里蘭卡及新加坡來香港，但最後兩班航班均被取消，而今次經杜拜轉機來香港為第三次嘗試，最後終於成功，趕及新防疫措施實施前入境香港，自覺十分幸運。

至於外籍男子Daniel和外籍女友人持工作簽證，從英國經杜拜轉機前來香港，他表示知道香港疫情嚴峻，政府由今日凌晨起禁止所有由海外國家來港的非香港居民入境。他坦言出發前感到十分恐慌，如恐慌程度1至10分，他有12分，幸好最後趕在「死線」前來港，自言十分幸運。

有在澳洲留學的林同學稱，不清楚當局最新措施，要自我隔離14天，不能出外或周圍玩，但自言「返到嚟香港已經好好」。林同學又稱，外國人的防疫意識較薄弱，香港人起碼會戴口罩，自己難免有點擔心，恐怕自己不幸中招。他指目前疫情嚴重，澳洲「嗰邊冇乜人戴口罩」，甚至乎有學生戴口罩會畀人打。

另外，有從地事盤、昨晚(24日)11時45分經港珠澳大橋抵達香港關口的謝先生表示，在上周六經深圳灣返回內地，昨日由珠海經澳門坐金巴返港。他指不清楚港府的最新防疫措施，對突然要自我隔離14天頗為愕然。過關入境時，當局人員給了他一個「八寶袋」，內有一些防疫隔離指引，但未獲發追蹤手帶；隔離期間他要透過WhatsApp或微信，向當局報告自己的身體狀況及行蹤，以便當局監察。