修倒風波：港鐵粉嶺站外襲擊及刑毀案　重案拉2男子

港鐵粉嶺站外本周日發生一宗「襲擊致造成實際身體傷害」及「刑事毀壞」案件。大埔警區刑事部經深入調查後，鎖定施襲者身份，並於昨日（24日）傍晚約6時在秀茂坪區拘捕一名35歲姓許男子，以及於晚上約11時在大埔區拘捕一名31歲姓盧男子，涉嫌「襲擊致造成身體傷害」，他們現正被扣留調查。案件交由大埔警區重案組跟進。

案發於本月(22日)下午5時許，警方接報指一名女子行經東鐵粉嶺站對開街站時，疑因政見問題與在場人士爭執，拗至面紅耳赤之際，遭其中一名男子揮拳施襲，2名男子見狀上前制止，亦被多人圍毆。警員趕至現場，涉嫌傷人兇徒已經離去，3男女事主受傷，稍後由救護車送院，警方正就事件展開調查。2名遇襲男子分別為曾參選區議員的呂智恆及黃嘉浩。

呂智恆(37歲)向記者表示，他與黃嘉浩(32歲)下午擺街站期間，見到有青年用手機拍攝一批擺街站人士，其後年輕人被追打，他與黃及女助手上前阻止，亦被對方多人打傷，他的手機被人擲毀，黃的眼鏡也毀爛，女助手報案。警方到場將2男1女傷者送院。而該名年輕人在混亂中離去。呂又指，他被踢頭部受傷，女助手則膝頭擦傷，2人檢驗後出院，黃則需要留院觀察。