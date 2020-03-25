南亞漢超市偷3包米事敗　棄贓跑入港鐵路軌逃遁

昨日(24日)晚上8時53分，紅磡黃埔花園德安街一超級市場，一名姓劉(40歲)保安員巡邏時，發現一名南亞漢在店內形迹可疑，於是暗中監視，發現他偷取3包共重15公斤、約值300元的食米，保安員隨即喝止並報案，南亞漢見事敗，即時抬起食米拔足逃跑，有保安員加入追截，雙方追逐到港鐵黃埔站內。南亞漢為求脫身，在大堂棄下3包食米後，並跳過入閘機跑落月台。

港鐵職員接報趕至，南亞漢持一支針筒向職員揮舞，其後衝入一列準備駛往調景嶺的列車，由逃生門進人駕駛室後再由車門跑落路軌。約5分鐘後，南亞漢跑到何文田站返回月台，逃去無蹤。警方將案件列「盜竊案」，正追緝在逃南亞漢歸案。

港鐵回覆指，黃埔站職員於昨晚8時50分，在大堂見到一名商場保安追趕一名男子，男子跑入月台登上往調景嶺方向列車，由逃生門進人駕駛室後，再由車門跑到往何文田站的路軌，車務控制中心報警。該男子於5分鐘後沿路軌逃跑到何文田站，多名職員在月台準備截查，惟男子在月台突破攔截，在警員趕至前已逃去無蹤。據了解，案發時觀塘線的車程一度受阻，列車服務維持5-8分鐘一班車。