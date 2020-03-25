東方日報A1：手帶逃犯周圍開餐　封城變瘋城

政府今起禁止所有由海外國家來港的非本港居民入境，全面「封城」兩周，堵塞病毒流入。惟需接受強制檢疫的「手帶人」卻無視法紀四處播毒。連日來各區有多宗「手帶人」抵受不住美食誘惑，外出「偷食」，包括有十三歲少女在沙田食豬扒丼，亦有發燒男子在荃灣食車仔麵。政府表示會加強檢控和巡查，並設立舉報熱線，打擊違法行為。

上周四（19日）起所有由外國抵港人士必須接受十四天強制檢疫，並需戴上由政府提供的追蹤手帶，由十九至廿三日共近六萬六千人入境。惟連日來都有人涉違反檢疫令通街走，引起公眾恐慌。前晚十時許，沙田石門京瑞廣場一間日式食店就有一名戴上追蹤手帶的少女與一名中年漢在店內進餐，食客發現後拍片並上載互聯網。

從片段可見，二人結帳時無戴口罩，離開餐廳後擬乘的士離開，惟拍片者告知的士司機有人戴上追蹤手帶，二人始放棄登車，急步到附近一間酒店。餐廳職員報案，警方在酒店尋獲二人。據悉，涉事少女姓梁，前日由外地返港，望在酒店接受強制檢疫前到餐廳食飯。該名少女事後被送往駿洋邨隔離。

涉事食肆董事朱榮機指，員工無為意該名少女戴手帶，其後有食客發現，員工報警，批評違反檢疫令人士好自私，罔顧全港安全。食肆已把二人用過的餐具丟棄，並安排消毒公司徹底消毒。

昨日凌晨，一名廿四歲姓何男子與數名友人於荃灣路德圍一間車仔麵店用膳，被人發現戴上手帶，食客報警。警員和衞生署人員趕至，何男友人得悉何發燒後即時戴口罩自保，何則由救護車送往仁濟醫院。該車仔麵店昨停業消毒，負責人李女士批評接受檢疫人士外出是不負責任。

另外，昨早十時許，警方接報指半山帝景園對開有一名戴手帶男子疑逃「疫監」。警方到場截獲一名中年男子，其右手腕戴上手帶。下午二時許，一名男子在粉嶺乘巴士期間，被車長發現有戴手帶，車長拒絕該男子上車，乘客見狀報警。據悉該男子聲稱肚餓，外出吃飯，警員替其量體溫，證實無發燒，警員與男子均穿上全套防護衣，同坐警車離去。多個社交網站群組亦流傳有一名有手帶的中年女子在紅磡一間超級市場購物。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指大批港人從海外回港，許多更來自高危地區，很可能已是隱形傳播者，警告該些人士務必自我「社交戒嚴」，獨自用餐，勿參加任何飯局或聚會，在家要戴口罩。

衞生防護中心表示，衞生署就違反家居隔離令發出四百零八封警告信，部分違法者會被警方押去檢疫中心，強調違反家居隔離令可被判囚半年及罰款二萬五千元。

政府表示，上周四以來共廿四人因違反檢疫令被轉送到禁閉檢疫中心。以昨日為例，警方接獲市民舉報及經由政府電子監察系統發現涉嫌違反檢疫令後，即時上門調查涉嫌擅離居所人士，有十人被送檢疫中心，又呼籲市民利用網上平台舉報，前日有七人涉嫌違反檢疫令，透過市民網上舉報而被搜獲。

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