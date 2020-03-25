綠色先鋒：廢紙新出路　回收紙包飲品盒製廁紙

疫情蔓延全球，防疫物資短缺，但令人嘩然的是連白米、廁紙等日常生活用品亦被搶購一空。市民陷入恐慌盲搶物資，部分真正有需要的人士無法購入廁紙怎麼辦？有本地生產商回收紙包飲品盒及廢紙，分解製成環保廁紙，成為本港第一間紙包飲品盒回收廠。雖然近日疫情影響原材料供應，回收廠需暫停製造紙濕漿，但創辦人希望堅持理念，為香港廢紙及紙包飲品盒尋找出路。

早前有傳言指本港廁紙供應受影響，引發搶購潮。本地環保廁紙生產商「Mil Mill喵坊」創辦人之一的葉文琪（Harold）表示，今次疫情反映香港不能完全依賴外國或內地進口生活用品，需要開始考慮本地生產。Harold 的工廠將回收得來的廢紙及紙包飲品盒，再造成環保廁紙，在普通廁紙短缺的情況下，提供另一個選擇。

現階段環保廁紙主要由本地回收的辦公室廢紙製成，再運到越南紙廠製造，「越南生產嘅環保廁紙百分之百用香港廢紙做，當中無斬過一棵樹，用水量同用電量都比製作普通廁紙少三分一。」

不過，要把紙包飲品盒再造成紙製品，過程並不簡單，因紙包飲品盒並非完全由紙製造，當中亦包含其他物料，需要預先分解。以一包紙包檸檬茶為例，當中75%為紙，其餘25%為膠及鋁。工廠透過水力打漿技術，利用高濃水利碎漿機及滾筒篩等機器，把紙包飲品盒中的鋁粉和塑料分離，再提取剩餘紙漿中的纖維原料，利用分離機過濾雜質，最後提煉出濕漿運送至外地製成紙製品。

Harold指，紙包飲品盒所做的紙漿，直至近日才找到滿意的工廠負責生產，「因為我哋要整紙巾，所以對衞生要求會比較高。」他指，自去年10月至今，由紙包飲品盒分解成的濕漿一直堆積於工廠，未能繼續進行其餘步驟，「我自己都好擔心，因為呢啲濕漿唔可以擺太耐，再擺就會發霉，發咗霉就唔可以再做原材料。」最近終於委託到內地工廠嘗試生產，為紙包飲品盒找到出路。

環保廁紙相比市面上的廁紙，包裝較簡單，沒有花紋圖案，沒有獨立包裝，甚至只有2層，亦非超級柔軟，對於要求甚多的港人，未必人人可以接受，「外國有研究指廁紙用3層係浪費，其實兩層已經足夠。」

雖然成功找到工廠生產，但疫情阻礙了原材料的供應。以往Harold每日可從相熟的飲品工廠、環保團體及合作的逾70間中小學，回收約一噸紙包飲品盒及紙張，但新冠肺炎爆發後，辦公室停工及學校停課，導致回收量急跌9成，「以往我哋部機開足24小時，每日最高可以處理到20噸紙包飲品盒，但依家收番嚟嘅都唔夠開機。」他無奈表示因為回收量不足，工廠也被迫停工，只能在這段時間為機器進行清洗和維修工作。

「咁多廢紙同紙包飲品盒，如果我哋唔搵一個工序將佢哋變為原材料，佢哋只會成為垃圾去咗堆填區。」葉文琪踏足回收行業已有10年，開初主要回收廢紙，後來發現本港堆填區的廢紙、紙包飲品盒等堆積如山，突然萌生起開設紙漿廠的念頭，但無奈一直未能遇上合適的環境和條件開設。直至2年前，他成功申請政府的回收基金資助，並向科學園租用現時元朗逾2萬平方呎的土地，終於成功開設全港第1間紙包飲品回收廠。

即使成功開廠亦非一帆風順，工廠啟用至今，已要面對不同的挑戰。Harold 坦言，去年下半年香港廢紙回收情況十分不明朗，不單回收價錢低，甚至可以形容為沒有出路，「因為內地收緊咗廢物進口政策，加上全球經濟轉差，好多客戶都縮減生產規模。」他表示，印尼在去年第4季開始亦停止進口廢紙，他們需要另覓出路。最後幾經波折，他才成功和越南紙廠達成協議，「咁樣至少可以保證我哋嘅廢紙出路，亦都達成一個循環經濟的模式。」

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！