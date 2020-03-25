探射燈：沙中線延誤超支　港府未盡責監管

沙中線建造工程多年醜聞不斷，造價亦隨工程一再延誤而不斷飆升。

沙中線建造工程多年來醜聞不斷，先後發生遲收工地、隧道滲漏及鋼筋被剪短等事件，造價更隨工程一再延誤而不斷飆升。上月底政府及港鐵更「再獻新猷」，向立法會申請約百億元的工程超支撥款，運輸及房屋局局長陳帆甚至未有就超支封頂，惹來公眾不滿。有議員表示，港鐵連番出錯卻無人被問責，反映政府未盡監管責任，現時又再超支要求撥款，難獲公眾支持。

根據運房局向立法會提交的文件顯示，沙中線工程項目至今已超支逾108億港元，連同主要工程所需費用合計共逾822億港元，另加逾85億港元及逾6億港元的前期和保護工程，即工程總額逾910億港元。政府計及備用金額以及其他開支等項目後，向立法會申請撥款逾100億港元。

議員郭家麒表示，政府作為港鐵最大股東卻未有盡監督責任，任由港鐵百般出錯卻無人被問責下台，加上出軌及故障等問題已令公眾失去信心，故現時因超支而要求追加撥款實難令人支持，而運房局未有為港鐵超支封頂，更意味着納稅人需不斷「填氹」。郭認為，政府有必要為超支封頂，並且盡監督的責任，而港鐵亦應增加工程透明度，挽回市民信心。

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