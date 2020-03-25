探射燈：港鐵站部分搓手液　酒精濃度未達世衞水平

啟德站及顯徑站的搓手液，殺菌效果存疑。

為預防新冠肺炎，港鐵多個車站大堂均放置搓手液予乘客使用。東網提取有關搓手液樣本委託專家化驗，卻發現搓手液所含的酒精濃度未達到世界衞生組織建議水平，殺菌效果受質疑。有專家表示搓手液的酒精濃度不足，非但未能發揮消毒除菌的作用，甚至可能令病菌對酒精產生耐受性。

屯馬線一期的啟德站和顯徑站大堂均放置搓手液，瓶上除寫上「消毒搓手液」外，成分、標籤等資訊欠奉。東網記者分別抽取兩站的搓手液供專家化驗，結果顯示啟德站樣本酒精濃度為54.91% ，顯徑站樣本為50.46%。然而無論是世衞還是美國疾病控制及預防中心均指出，搓手液酒精濃度最少達60%才能確保有效殺菌，預防疾病及防止感染擴散。

香港高等教育科技學院兼職講師（科學）梁浩文博士指，酒精可有效破壞病菌蛋白質外層以將其消滅，若酒精濃度不足，則無力把蛋白質外層破壞，長期使用甚至會令病菌習慣酒精從而產生耐受性。他建議市民在使用及選購搓手液時，要留意相關的酒精濃度是否足以殺滅病菌。

港鐵發言人表示，啟德站和顯徑站內的搓手液屬於一種新科技產品，由納米技術造成，據清潔用品供應商向港鐵提供實驗室證書，確認搓手液成分具殺菌功效。

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