探射燈：公共交通「毒氣瀰漫」　復工復課爆疫隱患

公共交通未有因人流減少而變得「空氣清新」，二氧化碳及懸浮粒子PM0.3濃度偏高，恐增加傳染病風險。

公共交通未有因人流減少而變得「空氣清新」，東網聯同專家檢測多個交通工具內二氧化碳及懸浮粒子PM0.3濃度，發現巴士、小巴及的士車廂內二氧化碳水平嚴重超標，有的士內二氧化碳含量超出警戒水平逾4倍；新開的港鐵屯馬線一期車站內PM0.3濃度亦超標30%，部分月台及車廂二氧化碳及PM0.3含量亦接近警戒水平。專家警告空氣質素愈差，市民染病風險愈大，更擔心未來復工復課，病菌恐「大爆發」。

東網記者日前聯同空氣專家粵港澳大灣區城市建築學會（香港）副主席（教育及培訓）黃勁松，利用儀器檢測港鐵站內可吸入懸浮粒子PM0.3濃度，結果在鑽石山站月台測量出每公升有逾13萬粒；九龍塘站月台亦量度出有每公升逾10.3萬粒。黃表示，參考世衞及國際標準，推算每公升含10萬粒或以上PM0.3已有機會對人構成威脅。

日前黃再利用儀器檢測發現，巴士、小巴及的士車廂分別檢測到約2900ppm（百萬分率）、約2300ppm以及約5400ppm。根據《辦公室及公眾場所室內空氣質素管理指引》，二氧化碳濃度不高於1000ppm屬良好級別，而有關巴士、小巴及的士的二氧化碳水平超出良好級別標準逾1至逾4倍。黃分析，二氧化碳濃度愈高，代表室內通風未如理想，患者呼出含病毒的空氣恐停留不散，增加傳播風險。

而九龍塘及油麻地站的港鐵車廂內，二氧化碳濃度最高均逾1100ppm。銅鑼灣站內通往時代廣場出口的一段「長命斜」，二氧化碳讀數亦有逾千ppm。黃表示，測量時人流不及繁忙時間的一半，仍能檢測出高水平的二氧化碳，他擔心未來復課後，安全隱憂隨之增加。

感染及傳染病科醫生林緯遜表示，新冠肺炎主要以飛沫傳播，在人多擠迫的公共交通工具，會因人與人之間的距離過近而增加傳播風險，未來若陸續復工復課，相關風險亦會隨之增加，呼籲市民乘坐公共交通工具要做足準備。

港鐵發言人表示，過去2年車廂及各車站的空氣質素均達到環保署所訂良好空氣質素水平，因應最近疫情，車站已加強抽入鮮風量，全線車站空調系統隔塵網亦加密更換及清洗。

九巴發言人表示，以往車廂內二氧化碳含量數據均達環保署「良好」水平，同時推行多項抗疫措施，確保員工及乘客有適當保護。

新巴城巴發言人則表示，過往多年抽查車廂空氣質素，全部達到環保署良好級別，並已採取加強車廂清潔及消毒的措施。

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