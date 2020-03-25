Dr.東：女性睡眠質量差　易癡肥患心臟病

美國兩所大學的研究指出，女性失眠及睡眠質素欠佳會導致高血壓及心臟病。

睡眠不足是人類健康大患，美國哥倫比亞大學一項研究指，睡眠質量欠佳的女性，大腦海馬體活動會受到影響，令身體發出飢餓訊號，會食較多食物、攝取較多卡路里，容易癡肥及患上心臟疾病。專家建議女性盡可能改善睡眠質素，美國另一大學的研究亦發現，伴侶鼻鼾聲太大會令女性較易血壓上升。

哥倫比亞大學研究人員分析了近500名不同種族的女性的睡眠和飲食習慣，參與的女性年齡介乎20歲到76歲。研究除了收集參與者的睡眠質量、入睡所需時間和失眠狀況等資料外，亦要求參與者匯報她們在研究期內所吃的食物種類和數量。

收集資料後，研究人員計算了參與者的卡路里及其他營養攝取量，發現睡眠質量欠佳的參與者比有優質睡眠者，每日食得更多，吸收卡路里亦較高；同時攝取較多碳水化合物及糖份。失眠症狀愈嚴重，吸收的卡路里就更多。

參與研究的專家認為，睡眠質量差可能刺激人的飢餓信號，或抑制飽腹信號，有失眠症的女性為此會攝取更多的食物。同時，由於大腦海馬體具有調節食物攝取量的功能，失眠症會影響人的大腦海馬體的活動，當人進食過量會導致腸胃不適，令人更難以入睡，結果便是有失眠問題的女性陷入惡性循環。該研究上月在《美國心臟協會雜誌》發表。

美國約翰霍普金斯大學醫學院亦觀察了162名晚上會打鼻鼾的人士，其中14%人的鼻鼾聲超過53分貝，發現這批人的枕邊人大都有腎上腺素上升，心跳加快、血壓升高的情況。而睡眠質素差，又會令控制壓力賀爾蒙和血壓亦升高，甚或會引發心臟病。

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