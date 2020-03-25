網民熱話：綠帽疑雲？躁男快餐店暴打女友　結局神逆轉

雖說「綠帽唔怕戴」，不過一旦遇上，卻非人人受得住！有網民日前在Facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」上載影片，片中一名青年懷疑女友出軌，在連鎖快餐店內向女友出手，惟女方亦不示弱，拳來腳往，最終反佔上風，躁男不禁大罵，「我幾X冇面，(綠帽)由頭笠到落腳呀」，盡顯無奈。

現場是一間大型連鎖快餐店，由網民Matt Pang上載的影片可見，店內遍地倒瀉飲料痕迹，相信是屬於該對情侶吵鬧的戰績，最初雙方一直在對峙，最終青年先開口：「你有冇幫過我一次？」隨即出手，女方不甘示弱，擸起手袋向對方攻擊，但迅即被對方搶去。青年反問女方是否「發神經」，再連續兩下「右手拉弓」用手袋重擊對方頭部，又出手抓向對方面部。

女方花盡九牛二虎之力，不止將青年推向另一邊，更反擊扯其頭髮令對方倒地。此時餐廳經理出手調停，總算令雙方暫時停手。

在爭吵一輪後，有食客為女方拾回掉在地下手機，青年疑看到手機上的短訊，隨即問：「你又有第二個呀？X你老母，你喺人哋嗰度3日2夜呀！」又否認自己有出手打對方，並指摘女方用電話及手袋攻擊他：「我幾X冇面，(綠帽)由頭笠到落腳呀，臭X！」片段隨即結束。貼文者以「食花生」心態表示：「我真係忍唔住笑！」

網民對片段反應熱烈，有人斥男人打女人實屬不智，「男人唔可以打女人！就算女人點錯都好！」「我有冇睇錯，係條仔被條女撳住喺個地下度打？」亦有人針對女方疑「派綠帽」，打趣說：「3日2夜宿營吖！」

網民有話說：

Cola Ka：好男不與女鬥，咁嘅態度對個女人，抵個女人離開你

Wendy Leung；公眾地方都打到條女咁樣...喺屋企仲得了嘅...係女人都搵過個啦！仲留喺度捱打呀？

Ken Avenger-ken：悲劇，放手吧

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