升級監控境外入境人士　藍牙手帶斷開即發信號

政府上周起強制所有由海外入境的人士接受檢疫，但接連出現「手帶人」破壞手帶、通街走的情況。政府資訊科技總監林偉喬今日(25日)表示，從歐美到港的人士由今日起會獲發具藍牙功能的手帶，將手環用藍牙配對手機應用程式使用。若接受檢疫的人士剪斷手環，或離手機太遠，應用程式會即時發出信號通知當局。

林指，藍牙手帶有1萬條存貨，下周每日會有數千條供應，又指現時經機場到港的人士逐漸減少，計劃在機場替來港人士直接安裝用程式。林表示，如來港人士沒有手機，政府會派員上門檢查，重申違反檢疫令屬違法行為，呼籲市民不要以身試法。

另外，資訊科技總監辦公室表示，為加強支援接受檢疫人士應用「居安抗疫」程式，資科辦已加派人手接聽熱線電話。受檢疫人士也可利用新設的電郵和電話短訊途徑尋求協助，將其姓名及聯絡電話電郵到：shs@ogcio.gov.hk，或將姓名以電話短訊傳送至： 53943388 ，資科辦會有專人聯絡跟進。他們亦可致電熱線： 53943150 。資科辦續指，會再度發送電話短訊，提醒尚未啟動應用程式的人士盡快啟動，以進行監察。