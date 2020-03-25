涉賄賂貪污915萬　廉署起訴港交所前高層及上市顧問

廉政公署今早(25日)落案起訴香港交易及結算所有限公司(港交所)首次公開招股審查組一名前聯席主管，以及一名上市顧問，控告他們涉嫌就數間上市公司的上市申請，貪污賄賂及公職人員行為失當，涉款共915萬港元。兩名被告將於今早被帶被往西九龍裁判法院應訊。

被告包括43歲的楊金隆，為港交所上市部首次公開招股審查組前聯席主管，被控兩項罪名，即一項公職人員接受利益，違反《防止賄賂條例》，以及一項公職人員行為失當，違反普通法。另一名被告為60歲的林楚華，為上市顧問，被控一項向公職人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》。

楊金隆於案發時所屬的審查組共有兩名聯席主管，他負責審閱首次公開招股申請，以確保申請符合《上市規則》及《公司條例》的要求。他亦會在提交該些招股申請予上市委員會或創業板上市審批小組審議前，同意有關批准或拒絕的建議。林楚華是一名上市顧問，向有意提出首次公開招股申請的公司提供建議和協助。

該項公職人員行為失當控罪指，楊涉嫌於2017年6月20日至2019年4月30日期間，身為公職人員，於履行其公職過程中或在與其公職有關的事上，無合理辯解或理由而故意作出失當行為。楊涉嫌對港交所隱瞞或沒有向港交所申報或披露，林楚華把合共915萬港元的款項轉帳予楊的妻子。楊並涉嫌於處理及審閱多項林參與的首次公開招股申請時，沒有申報利益衝突情況，以及沒有避免參與申請的討論及決策過程。

其中一項貪污控罪指，楊涉嫌於或大約於2017年12月21日，無合法權限或合理辯解而從林楚華接受200萬港元的款項，作為傾向於或保持傾向於優待申酉控股有限公司的首次公開招股申請的誘因或報酬。另一項貪污控罪指，林涉嫌於2017年12月21日，以相同目的向楊金隆提供上述200萬港元。