工會批千元辛勞津貼涵蓋範圍窄　商場工廈保安未受惠

政府為合資格的前線物管員工發放津貼，但被質疑涵蓋範圍狹窄。

政府「防疫抗疫基金」下的「物管支援計劃」，為私人住宅和綜合用途樓宇的前線物管員工發放每人每月1000港元的「抗疫辛勞津貼」。不過有物管從業員工會批評，津貼涵蓋範圍狹窄，於其他地點工作的前線物管員工均未能受惠，例如商場、工業大廈、商業大廈、關口等均未涵蓋在內。工會促請政府擴大涵蓋範圍，讓更多前線員工能真正受惠。

新冠肺炎疫情爆發下，作為前線清潔及保安人員更屬高危。香港護衛及物業管理從業員總會、環保物流及清潔從業員協會今日(25日)召開記者會，稱收到前線保安及清潔員工反映，政府支援物管業的「抗疫辛勞津貼」計劃未能惠及所有前線物管員工，希望政府能夠加以改善其中細節。

雄哥從事工廈保安20年，經歷過沙士時期，坦言現時情況嚴峻過沙士，工廠大廈人來人往，清潔及保安的工作量亦倍增，例如要為進入工廠人士逐個探熱，每隔兩小時就需要用漂白水全面消毒一次，做足12小時。他指，每日需要至少兩個口罩，但老闆只派過一次口罩，其餘口罩需自行預備，甚至連政府的補貼亦未能受惠，對此感到不公平，希望政府能擴大撥款範圍。

從事商廈清潔的儀姐也未能受惠於補貼：「其他工友都有，但點解我無份？公眾地方多人出入，清潔都好擔心，如果有津貼，起碼可以補貼買多個口罩傍身先。」

護衛及物業管理從業員總會主席麥億昌批評，有關計劃欠公允，單一個大型工業中心已有100名物業員工，估計全港幾乎一半的物管員工未能受惠。他促請政府能夠改善計劃，擴大計劃所涵蓋的範圍，把不同崗位工作的前線物管員工納入計劃之內，並制訂一套完善監管，確保該款項能夠發放到前線物管員工手上。