警破大嶼山大麻種植場　拘2男檢1400萬元貨

警方毒品調查科行動組根據線報及深入調查，於昨午(24日)掩至大嶼山芝麻灣一幢兩層高村屋，成功搗破一個大麻種植場，以涉嫌「種植大麻」及「販毒」拘捕2名本地男子，並共檢獲529棵約重80公斤的大麻植物、4.65公斤的大麻製成品及一批培植及包裝毒品的工具。所檢獲的毒品市值約港幣1,400萬元。

警方毒品調查科行動組高級督察吳龍指，探員在芝麻灣十塱涌口一村屋外截查兩名均34歲，分別姓曾及姓許的男子，兩人均報稱任水電工，當時兩人身上均無毒品。探員其後將兩人押至其租用已逾一年的村屋內，發現兩人將村屋地下及一樓多個房間改裝成大麻種植場，內裝有太陽燈及放濕機等，遂以相關罪名拘捕兩人，他們正被扣留調查。據了解，被捕男子沒有黑幫背景，其中一人有毒品案底。該批大麻植物已接近可加工狀態，相信行動成功堵截一批透過網上售賣、即將流入本地市場的毒品。

吳續指，警方連同去年十二月底及前日兩宗同類案件，已一共檢獲209公斤大麻植物及製成品。不排除與本港近日封關，不法分子因而轉至在香港開設種植場供本地市場。此外，據政府統計，於2019年首三季吸食大麻的人數比2018年同期上升7.7%，需求上升亦不排除是不法分子鋌而走險，在本地開設大麻種植場的原因。警方將加強情報收集及執法行動，以打擊非法販運毒品行為。本案中亦不排除將會有更多人被捕。

吳強調，販毒相關罪名最高可被判終身監禁，市民不應以身試法。此外，不法分子多時租用偏遠的村屋，或人流稀少的工廈改建作大麻種植場，惟場地均會發出較大異味，而且種植大麻需要時常更換肥料及泥土，如市民發現有異常情況，或發現有人頻繁傾倒泥土，應立即通知警方。