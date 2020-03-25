無法啟動手帶打熱線冇人聽　隔離者：留言信箱都滿

因應新冠肺炎疫情蔓延，政府日前強制所有從外地入境者接受14日家居檢疫或入住檢疫中心，接受檢疫人士在機場獲發追蹤手帶，但回家後才啟動，或成防疫隱患。有市民投訴逾48小時仍未能登記手帶，多番致電熱線電話亦沒人接聽，甚至熱線的留言信箱已滿，感到非常不滿。

政府資訊科技總監辦公室早前指，接受檢疫人士返抵居所後會收到由政府發出的電話短訊，內附「居安抗疫」流動應用程式的下載連結及啟動程式所需的密碼。啟動應用程式只需要掃描手帶上的二維碼，輸入手提電話號碼及密碼，跟隨指示完成啟動程序。

不過，有市民表示自己本周一(23日)從加拿大返港，一直收不到啟動程式的密碼，致電超過20次電話後才有人回覆，向職員多番追問，對方才表示大量市民致電熱線，故未能接通所有電話，並指未能開通應用程式亦不影響隔離，着他留在家中即可，又指會有專人跟進其情況，惟該名市民至今仍未有任何專人聯絡。他批評政府配套不完善，即使涉及法律仍頗兒戲，認為依靠市民及樓宇管理員自行監察家居隔離人士，甚至比追蹤手帶更有效。

另有市民昨日(24日)從加拿大返港後，同樣收不到啟動程式的密碼，並多次致電熱線至凌晨仍沒有人接聽。他指自己感到彷徨，憂慮政府會指他沒有遵守家居隔離規則，需面臨法律懲處。