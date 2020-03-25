逾6成居民不知葵青康健中心　團體斥未發揮防疫角色

為提升基層醫療水平，政府早前成立葵青地區康健中心，並於去年9月開始營運。由不同地區人士及組織組成的「關注葵青康健中心民間連線」進行兩項調查，分別針對葵青區基層醫療及該地區康健中心於新冠肺炎疫情期間表現。調查發現，地區康健中心乏人認識，未能發揮社區預防角色，超過80%受訪者不知康健中心設立了抗疫支援熱線。

調查在今年2月至3月進行，以問卷形式訪問217名葵青區居民，發現超過60%受訪者不認識地區康健中心，近40%受訪者認為地區康健中心在疫情期間未能提供足夠支援。關注團體促請地區康健中心在疫情下更為主動，又認為宣傳「落唔到地」，需主動走入社區建立地區網絡，與地區團體建立緊密合作關係。團體又認為政府應定期檢討地區康健中心的成效，並將抗疫工作納入地區康健中心的評核準則。

區議員王必敏認為，康健中心未有提升基層醫療，社會資源遭受浪費，又指早前青衣長康邨先後有兩戶居民確診的事件，令居民人心惶惶，反問「康健中心去咗邊」。她認為政府可利用今次疫情，讓市民加深對康健中心的認識。

團體成員黎俊健指，調查員發現市民對「基層醫療」概念並不清晰，甚至以為是針對基層人士，反映宣傳及教育工作不足。他解釋，「基層醫療」是醫療系統的第一層，針對疾病預防及篩查工作，紓緩長期病患者的情況。