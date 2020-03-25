全球逾42萬人確診新冠肺炎　近1.9萬人病亡

中國自去年12月底爆發新冠肺炎疫情以來，至今已3個月。根據美國約翰斯霍普金斯大學的數據顯示，截至香港時間周三（25日）下午，全球的確診數已突破逾42萬宗，其中以中國、意大利、美國的疫情最嚴重。全球累計18915人死於新冠肺炎，逾10萬人已康復。

數據顯示，中國目前有逾8.1萬宗病例，歐洲疫情最嚴重的意大利以6.9萬人確診緊隨其後，美國的確診數是全球第3多，共5.5萬人染疫。另外，西班牙亦有4.2萬宗，德國則累計逾3.3萬人中招，伊朗約2.5萬人確診，法國則有2.2萬宗病例。

意大利的死亡人數是全球最多，目前6820人身亡，其次是中國的3160宗死亡個案，第3多的是西班牙，有2991人死亡。

此前，世界衞生組織總幹事譚德塞周一（23日）指，由第一宗通報病例增加至10萬宗花了67天，增加至20萬宗只用了另外的11天，而只用多4天就增加至30萬宗。世衞發言人哈里斯周二（24日）表示，全球在過去24小時有85%的新症來自歐美，其中美國佔40%，直指美國的病例急增，有可能成為疫情的新「震央」。