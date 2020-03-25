now新聞台再有剪接師初步確診　曾與染疫同事返同更

本港多間電視台接連傳出有職員懷疑及確診感染新冠肺炎，引起傳媒界一片恐慌。now新聞台今日(25日)再報道，繼一名男剪接師於前日(23日)確診後，再多一名剪接師初步確診。

報道指，初步確診的now新聞台剪接師前晚出現發燒徵狀，遂到天水圍醫院求診。由於她與此前確診的剪接師返同一更工作，因此被轉送往博愛醫院隔離治療及進行病毒測試，今早初步確診。

早前已有一名40歲剪接師前日確診，他自上周四(19日)開始不適，由於他沒有外遊紀錄，當局仍調查其病原，他的一名女性友人在港台教育電視部工作，正在家居隔離，等待病毒檢測結果。

另外，無綫電視(TVB)娛樂新聞台一名女職員亦傳出懷疑感染新冠肺炎，期後證實為虛驚一場。TVB發言人表示，娛樂新聞台一名女職員昨日(24日)感到不適，自行前往醫院求診，新冠肺炎檢驗結果為陰性；而為安全起見，同組20名同事今日(25日)會安排進行檢測，辦公室已全面消毒清潔。

發言人續謂，TVB明珠台一名新聞編輯，早前因曾與一名確診者接觸，已自行前往檢驗及隔離，檢測結果呈陰性。衞生防護中心於本月20日通知該同事要求他翌日前往檢疫中心隔離。為安全起見，已安排曾與該同事近距離接觸的13位新聞部工作人員前往私家醫院接受檢測。