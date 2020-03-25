特別·愛增值津貼加碼　5月起上調至$5800

新冠肺炎重創各行各業，失業率高達3.7%，政府早前委託僱員再培訓局推出「特別·愛增值」特別培訓課程，為失業人士提供旅遊、零售和飲食等行業培訓，現時課程津貼上限為每月4000港元。再培訓局今(25日)宣布，會在5月25日起將課程津貼上限調升至5800港元。

特別培訓課程的津貼一直被批評金額過低，多年來沒有調整，《僱員再培訓條例》列明每月再培訓津貼的限額。再培訓局考慮到自1995年7月起，調整現行再培訓津貼限額至今的通脹率，決定透過修例將限額提升至5800港元。政府在《2020年撥款條例草案》獲得通過後，將向再培訓基金注資25億港元，以應付相關開支。

「特別·愛增值」特別培訓課程在去年10月推出，學員如完成課程，並達到至少80%出席率，每月可獲最多4000港元津貼。該局會在後日(27日)刊登憲報，並在4月1日將法案提交立法會，預計將津貼上限調升至5800港元會在5月25日生效。