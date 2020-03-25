沙中線追加撥款未通過　泛民批工務小組開會愧對醫護

立法會工務小組委員會今早(25日)召開會議，審議港鐵沙中線追加撥款事項，將沙田至中環線鐵路建造工程餘下工程預算費提高86.96億多港元，由原先的654.3億港元增至741.3億港元，以及將沙田至中環線非鐵路建造工程餘下工程的預算費提高13.67億港元，即由59.83億港元增至73.5億港元，惟完會前並未獲得通過。

多名民主派議員在會議上表示，新冠肺炎肆虐，醫護人員呼籲市民留在家中，減少社交接觸，批評小組委員會主席盧偉國在疫情下招開會議對不起醫護人員，又質疑沙中線撥款的緊急性。

運輸及房屋局局長陳帆稱，沙中線追加撥款非常緊急，若然在今屆會期前未能取得撥款，工程將會在今年10月財政乾枯，當中牽涉2000多名工人以及招標問題，對工程進度造成很大影響。陳又指即使全城抗疫，有些服務仍需要繼續。

盧偉國表示，要在抗疫和工務小組委員會議程中間取得一個平衡，他指工程項目與民生息息相關，工程人員亦是醫護人員的好伙伴，希望民主派議員不要造成社會分化。盧又指沙中線與市民出行有密切關係，在抗疫之餘，亦要為本港中長遠工程建設考慮。