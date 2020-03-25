酒類業倡設控疫辦公室巡食肆　建議食肆顧客錯位相坐

政府日前建議立法暫時禁止餐飲食肆提供酒精飲品，有業界認為禁止賣酒對於抗疫沒有幫助，政府不應因此懲罰酒吧食肆行業。香港酒類行業協會表示，建議政府訂立抗疫衞生指引，若有食肆未有跟從才勒令停業，以及參考深圳的抗疫經驗。有議員則要求政府百分百補貼受影響食肆的租金、人工及差餉。

協會會長何耀康表示，酒吧食肆的衞生監控必須加強，包括訂立指引，政府亦須落實對違例者的檢控，以起阻嚇作用，保障市民安全。他指，近日多名需要接受家居隔離的人士違反隔離令，忽視疫情風險，既危害市民，亦害苦全港8600家領有酒牌的酒吧食肆，政府應成立控疫辦公室，專門巡查酒吧和食肆有否達到衞生要求，監察不合作顧客行為並執法。

何又建議，政府可參考深圳抗疫經驗，例如在店舖入口處設視像監察，為顧客量體溫，大堂餐廳實際使用數量不應超過平時一半，需消毒後才安排下一輪顧客。他又建議餐廳長桌要隔位而坐，面對面的座位要錯位相坐，而圓桌則隔位而坐，面對面距離不少於1米。

飲食界議員張宇人指，酒吧、娛樂、食肆等代表均認為飲酒不等同疫情會因此散播，認為禁賣酒毫沒有必要，但如政府堅持禁酒，飲食業仍會盡力配合，惟大多數員工來自基層，他要求政府百分百補貼受影響店舖的租金、人工及差餉。張又稱飲食業界已有共識，希望做生意同時將風險減到最低，食肆將要求所有客人在非用餐的時間戴口罩，酒吧業界亦正在研究一張枱不超過4個人、各枱之間保持不少於1.5米的距離等措施。

飲食及娛樂聯盟召集人陳民希望政府提供禁賣酒類飲品的期限，又質疑禁酒令是否能達到抗疫效果。他強調部分娛樂場所只靠賣酒營生，酒精飲品亦不可能設外賣服務，加上部分酒吧員工學歷偏低，倘失業亦難以轉行。