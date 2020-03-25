公司欠租1個月被控　原告瞞已收按金遭判入稟無效

一間在香港註冊公司於2018年4月底與業主簽約，以每月近200萬港元租用港島壽山村道3間獨立屋，租約原本為期3年，但該間公司在簽約後便沒有如期交租。業主於同年5月入稟高等法院，向該間公司及其兩名擔保人追討至少近200萬港元欠租、其他損失的索償並要求收樓。

原告新港投資有限公司在被告無提出抗辯下，於前年9月取得勝訴判決。不過3名被告 WFC Holding Limited、以及其董事和租約擔保人袁毅強和符偉樂，就申請上訴要求推翻判決。有關申請原定在2月27日審訊，但因法庭停運，法官在取得與訟雙方同意下，決定在閱讀雙方書面陳詞後判案。至今天(25日)高院法官頒發書面判詞，判被告方得直，被告可以在今天判決後7天內呈交抗辯書作出抗辯。

據判詞透露，原告前年9月獲判勝訴後，已於11月收回有關物業。原告更以袁、符2人沒有償還判決所訂的欠款，而向2人提出破產呈請，不過兩宗呈請均不被法庭接納。法官今次決定撤銷原告的勝訴判決，理由亦與呈請破產的原因類似。

法官在判詞指出，原告的申索書並無將租約的內容全部列出，遺漏的部分如租客欠租，則它所交的按金會自動扣除作償租之用。而被告方在承租的時候，已交了850萬港元作為按金，價值超過4個月租金。原告興訟及申請勝訴判決時，並無知會法庭此按金償租之條款，判決所列的欠租金額亦因此不準確，因此判決屬有缺陷，須予撤銷。