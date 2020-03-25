因扔口罩爭執威脅與鄰居同死　81歲翁被控還押

八旬退休老翁與鄰居疑因嘈音問題有積怨，日前再疑因扔口罩問題起爭執，老翁涉手持酒精等到鄰居門前，稱要與鄰居一家同死。老翁事後被捕，被控一項威脅摧毀財產罪，今(25日)被解往西九龍法院應訊，暫時毋須答辯，案件押後至5月20日轉往屯門法院再訊，期間待警方進一步調查及化驗證物等，老翁需還押候訊。

辯方庭上指老翁被捕後，即使在警處已肚瀉7至10次，惟無人願意把老翁送院，直至家人與律師到場提出要求，老翁才被送院。

被告余鐵剛，控罪書顯示其76歲，辯方則指被告實際已屆81歲。控罪指被告於本月22日在屯門龍門居一單位外，威脅彭姓事主會摧毀其財產。辯方庭上投訴，被告患有高血壓及胃病等問題，且被捕後在警處曾肚瀉7至10次，惟「無人願意送佢去醫院」。被告後在家人、律師要求下才被送院，惟警方不但沒有帶被告身份證到醫院，致院方不能查閱被告的病歷，警員更曾催促院方讓被告出院以進行調查。

裁判官最後着懲教人員，留意被告的身體狀況，以安排合適的醫療服務。而被告在犯人欄內曾咳嗽，被帶離前更一度失平衡令頭撞到犯人欄的玻璃。