HUAWEI Mate Xs牽頭　摺屏手機勢成主流

「摺機」於90年代曾經盛極一時，不過時代轉變下，如今已經被「篤芒」的智能手機全面取代。然而，這兩年「摺機」又再興起，只是彼摺不同此摺，如今的摺機是指「摺疊屏幕手機」，當中技術又由華為牽頭，早於去年初就推出了旗下首代摺屏手機 HUAWEI Mate X。

解決尺寸極限

考慮到便攜性的需要，智能手機屏幕發展至7吋已差不多達到極限，局限了顯示面積，對工作或娛樂如煲劇都帶來不便。手機廠商近年銳意發展摺疊屏幕，最大目的就是希望維持便攜性的同時，增加屏幕顯示面積。摺疊屏幕又即Foldable-screen，建基於柔性OLED，由於OLED很薄，因此可以組裝在塑料等柔性材料上，而且具有耐用、低功耗及自帶發光等賣點，因此被廣泛應用在摺屏手機上。

未有固定摺法

目前摺屏手機仍未有固定的Form Factor，左右開合、上下開合甚至3摺都有可能，肯定的是日後主流手機不會再是一塊平面。以華為最新的HUAWEI Mate Xs為例，它採用外摺式設計，技術上比內摺式更複雜，因為既要兼顧摺疊處平整無痕，又要在摺疊或展開時保持流暢。外摺另一好處是無論任何狀態下，都能保持對稱、全面屏的造型，屏幕始終設於外面，也大大提升了主屏的應用方便度，毋須打開就能直接操作或閱讀訊息，也有助節省電量的消耗。

鷹翼摺合技術

技術上，HUAWEI Mate Xs採用獨有的鷹翼摺合式設計，摺合結構以逾100件組件打造，關鍵部分更是含鋯液態金屬的物料，硬度更勝鈦合金，令結構更堅固耐用。屏幕由一整塊達航太級的雙層柔性光學物料製作而成，韌度較單層物料高，影像清晰度、色彩飽和度及光亮度均有極高表現。HUAWEI Mate Xs呈現3種顯示規格，展開是一塊8吋無邊界屏幕，摺合時則頓成一部提供6.6吋和6.38吋屏幕的雙屏手機，無論是資訊閱讀、郵件回覆、網頁瀏覽、文件書寫、網路購物、觀看影片等日常工作和娛樂需要，都能滿戶用戶需求。

引伸無限可能

「摺芒」也引伸出無限可能性，例如 HUAWEI Mate Xs，便透過更大的屏幕，瀏覽網頁時可顯示更多資訊；新增的平行視界功能，令用戶可在同一個應用介面上開啟兩層工作介面，一邊瀏覽收件箱，一邊查閱詳細資訊或進行編輯回覆，提升效率。HUAWEI Mate Xs亦可同時顯示2個應用程式，用戶可在程式間直接拖曳圖片、文字和影片等，實現資訊的快速傳輸。特別一提，此機更搭載了華為迄今最先進的旗艦級 Kirin 990 5G處理器，提供5G連接能力，支援 NSA/SA雙模及5G+4G雙卡雙待，為迎來5G做好準備。

總括來說，摺屏手機未來一定成為主流，華為在新技術之初就勇於開發，雖然承擔了風險卻推動了科技發展。現階段寄望摺屏手機售價能逐級降低，除惠及消費者，市場也憧憬它們能掀起換機潮，以提振飽和的智能手機銷售市場。