逾40%受訪者不滿政府防疫工作　政界促限制社交活動

本港近日因新冠肺炎輸入個案大增，加上出現多個疑似群組爆發，令疫情更趨嚴峻。有政黨今日(25日)公布「市民防疫情況調查結果」，發現有40.2%受訪者不滿意政府的防疫表現；另有80%受訪者表示，目前好少去或暫時不會去5人或以上聚會，以及86.1%受訪者認為政府應設立確保口罩供應及其價格穩定的機制，亦有72.3%受訪者希望政府設立失業援助計劃。

該調查在本月中旬以電話隨機抽樣電話號碼方式，訪問了1369名18歲或以上市民，以了解他們對本港防疫物資供應、聚會習慣、失業危機等看法，以及對政府防疫工作的評價。

調查發現，有80%受訪者表示現時好少去或暫時不會去5人或以上聚會，惟表示間中去或經常去的受訪者有18.2%。議員李慧琼表示，雖然市民在減少社交接觸的意識有提高，但仍有近兩成人會出席聚會，認為是防疫漏洞。李認為，在出現大量源頭未知的確診個案大增的情況下，政府應果斷作出限制社交活動的措施，並聆聽專家對人流管控的意見，以減少傳播風險。

調查又指出，表示家中口罩存貨少於3星期的受訪者仍逾半，有54.3%。因此，有高達86.1%受訪者認為政府應設立機制，以確保口罩供應和穩定口罩格價。議員陳恒鑌認為，政府應盡快設立「公私營協作銷售平台」，並由政府提供資助，以不高於成本價出價口罩和其他防疫用品。

對於失業危機的看法，有66.7%受訪者擔心疫情會令自己或家人失業，也有72.3%受訪者表示，需要成立失業援助計劃。李慧琼敦促政府不要忽視本港未來失業潮、破產潮和倒閉潮的危機，呼籲政府盡快設立「逆境失業援助金」及盡快推出次輪「抗疫基金」，以支援未被首輪基金涵蓋的行業。

在政府防疫工作表現方面，調查指有56.4%受訪者滿意政府防疫工作，但也有40.2%表示不滿意。李相信，市民覺得對比歐美政府對抗疫情的表現下，相對滿意政府表現。惟不滿意的，相信是因為政府對穩定防疫物資不力有關。