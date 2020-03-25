疫情未見頂全年得個「慘」字　學者料港經濟負增長2%

新冠肺炎疫情大流行，影響全球及香港經濟。香港中文大學經濟學系客座教授宋恩榮表示，由於目前全球疫情發展仍未見頂，存有大量不確定因素，對於全球經濟看法不感樂觀。參考銀行研究推算，他指中國全年經濟增長出現下跌趨勢，備受影響的香港經濟方面，粗略估計香港全年經濟增長可能下跌1至2%，或錄得「負增長」。他又指香港經濟直至今年底可用一個「慘」字形容，若疫情在今年下半年受控，「負增長狀況」或能「負少啲」。

宋指出，香港經濟若錄得負增長，相信會出現中小企業相繼破產等情況。談到失業率問題，他表示由於香港勞工短缺，勞動力增長較慢，認為失業率未必會升至太高。他直指最有效幫助經濟的方法，就是要成功抗疫，只因「防疫工作如果做得唔好，經濟方面點幫都無用」。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員何濼生認為，隨着武漢以外的內地城市無再出現本土確診個案，以及離開湖北通道的管控開始解除，漸有經濟活動，估計內地的經濟可在第2季復甦，經濟增長甚至可達近5%。

雖然現時歐美等地的疫情仍然嚴峻，何以意大利為例，其新增個案速度已經稍為放緩，可見其防疫措施開始見效，故若各國繼續採取有效防疫措施，本土的新增個案減少，相信經濟同樣很快可以復甦。

惟他對香港的情況不太樂觀，因香港採取的家居檢疫措施出現漏洞，讓接受檢疫人士亦可以「周街走」，故本土新增個案仍然日增，相信隨着內地疫情消退，其經濟復甦會比香港來得快。