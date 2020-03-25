教師創科合研可重用口罩　優先售予學生$36個

新冠肺炎疫情持續，口罩需求高企，惟一次性口罩容易產生大量廢棄物問題。有見及此，有STEM教育老師與香港創科企業合作，投資7位數資金研發出可重用口罩「Masksaver」，該重用口罩由兩層食品級塑膠外殼及中層濾膜組成，可過濾微粒達94%至99%或以上，每個最少可使用30日，達N95的國內民用口罩標準。口罩由國內廠房合作生產，4月底會正式推出，預售價為每個45港元，學生優惠價則為36港元1個，會率先向學校發售。

「Saving The Mask」計劃發起人李偉康是一位STEM老師，面對全球口罩短缺，他於2月初利用停課期間，與學生一起研究如何運用STEM協助防疫，於是便開始設計口罩。他們先由紙黏土砌模具，再利用3D打印技術製作，以真空吸塑成型技術製成口罩，最後加入濾芯完成。繼而他將想法與相關的技術製造專家分享，進一步探討口罩防疫效能，最後透過國內廠家協助開發，令可重用口罩Masksaver正式面世。

負責設計的香港創科公司老闆袁思明介紹，Masksaver使用食品級環保物料，口罩的外部使用兩層食品級吸塑膠製成，無毒無害，可多次使用，且每天簡單使用消毒噴霧或清洗即可，亦可製作成不同顏色。而口罩中層為兩小塊阻隔細菌的濾膜，採用歐盟標準EN-149、FFP2/3級，過濾微粒達94%至99%或以上。

計劃召集人梁偉健補充，建議重用口罩的濾芯每天更換1次，最少可使用30日。Masksaver口罩正申請與N95口罩同級的國家標準民用口罩認證，目前國內廠房產量可達每日2萬個，口罩連1個月更換濾芯，預售價為45港元1個，建議零售價為68港元，而學生優惠價則為36港元，會率先向學校發售，預計4月底會正式推出市面。