政Whats噏：峯鴿上訴被駁回　政府狗仔隊冇違私穩例

民主黨(白鴿黨)嘅議員許智峯(峯鴿)早前因為喺立法會大樓內，搶去一名政府女高級行政主任(EO)手機，被裁定普通襲擊、阻礙公職人員執行公務及不誠實取用電腦3罪罪成，被判社會服務令和罰款。許及後就政府派出嘅「狗仔隊」追蹤議員行蹤嘅做法入稟，行政上訴委員昨(24日)頒下判詞，駁回佢嘅上訴，個人私隱專員公署則指有關決定代表同意政府狗仔隊做法冇違反私隱條例。

個人私隱專員公署今(25日)發出新聞稿，指行政委員會昨日頒下判詞，駁回峯鴿上訴，有關決定反映峯鴿喺上訴中提出6項上訴理據均被駁回，而委員會同意政府紀錄議員行蹤符合公眾利益，議員亦應合理預期在大樓內公眾地方嘅行為會被紀錄。

私隱署表示，行政上訴委員會已確認了私隱專員就峯鴿的投訴而作出嘅決定，包括政府執行通傳應變職務時，並無違反收集個人資料與目的相關性及冇超乎適度，委員會亦確認收集資料嘅合法性同公平性，與其保留、使用等均合乎相關嘅資料保障原則。

事緣峯鴿曾向私隱署投訴政府狗仔隊長期喺立法會大樓，紀錄議員行蹤嘅做法違反私隱條例，而私隱署喺2018年4月發出書面決定，表明唔繼續處理峯鴿嘅投訴，原因係私隱專員認為政府有關嘅做法並不構成違反私隱條例例中有關保障資料原則嘅任何規定。