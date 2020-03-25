限制人群聚集可斷播毒鏈　林正財：政府研保持社交距離措施

新冠肺炎疫情蔓延，早前政府宣布將修法頒布「禁酒令」，限制全港8600間領有酒牌的餐廳及酒吧販售酒精性飲料。行政會議成員林正財認為，政府最多用一兩天時間觀察市民是否自律，如沒有改善，建議當局可考慮先管制較高危的地方，例如酒吧及婚宴場地。

林正財指出，約四分一確診個案與酒吧、食肆及婚宴活動有關，認為可考慮向食肆發指引，要求提供足夠預防措施，包括要求保持社交距離。至於會否以立法方式處理，他認為政府可檢視現行條例是否有空間制訂以公共衞生為本的針對措施。

他形容現時情況相當危急，指持續的社區爆發危機愈來愈大，醫療體系已面臨很大壓力，承擔不到大型社區爆發，是時間考慮較嚴厲措施，需要作出快而有力的決定。他認為若屬短間措施，政府可透過支援中小企及保就業的政策，協助飲食業界。

林又指當局正規劃多項措施，協助紓緩公立醫院抗疫的壓力，例如考慮在醫院以外設立分流病房，包括利用現時的檢疫中心，照顧病情輕微及正在康復和等候最後測試便可出院的病人。

他認為，吸取過在亞洲博覽館的經驗，其他博覽設施改造成類似的病房，並強調政府已盡最大努力確保醫管局運作順暢，繼續處理確診新型肺炎患者。他表示，若可以將感染數字控制在緩慢上升的軌道，有信心醫管局仍可應付，但萬一數字繼續急升，醫院必須擴大容量和處理病人的能力。

談及醫護人員對政府處理疫情的手法有不滿，並發生罷工等事件，林回應指，疫症正是社會事件發生大半年之後出現，明白社會躁動，人與人之間互信度低，應付疫情初期磨合有困難。他強調政府的應對措施大都有聽取專家意見，以科學為本，包括「封關」問題；至於在防疫工作中有「甩漏」的地方，可能是聽取意見以至落實建議的時間，未必即時，但政府已盡量加快去做。