內地設廠商家突獲豁免疫監　議員批港府鬼祟憂增風險

港府現規定由內地抵港人士須強制檢疫14天，只有小部分人士可獲豁免坐「疫監」，包括對供應香港正常運作或港人日常生活物品及服務的人士。不過港府近日在沒有對外公布情況下，豁免在內地設廠的商家，由內地回港後毋須強制檢疫。有商家表示支持，但有議員批評措施鬼祟，認為放寬恐增香港感染風險。

工業貿易署資料顯示，在內地設廠並為製造和供應香港正常運作，或香港的日常生活所需物品的公司，包括製造食品、醫療用品、個人衞生用品等，供港日常生活所需品的公司，公司擁有人及所僱用和授權的最多1名人員，或上述公司所僱用和授權的最多2名人員，可豁免接受強制檢疫，豁免期在上周三(18日)零時起生效。

香港經貿商會會長李秀恒在東莞設有鐘錶廠，他向東網表示，自強制檢疫措施實施後，已沒有前往內地，對公司運作及經營有很大阻礙，包括無法到廠處理財政事宜，亦無法親身檢驗貨物，只能依靠速遞文件到港再簽名等。他認為目前內地疫情受控，港府放寬政策，讓內地設廠商家可有限度回內地，實屬合理。

惟本身是醫生的議員郭家麒認為，港府「鬼鬼祟祟」放寬措施，與現時禁止大部分人士入境的政策明顯矛盾，又認為內地廠細則有數百人，大則數萬人，廠房員工亦來自不同省市，當中或有隱形帶菌者，恐增加傳染風險，促請港府撤回措施。

香港中小型企業聯合會會長麥美儀表示，現時只豁免為香港提供日常用品的廠家，但有大部分廠家製造非供港的日常用品卻不獲豁免，造成不便，因內地廠房已復工，惟廠家無法到內地與員工開會、監督工序等，認為港府可進一步放寬至全部廠家，並設限制以防增加感染風險，包括限制到內地的次數、人數及路程。