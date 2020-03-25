西九M+博物館料延至第2季入伙　明年開館

西九文化區M+視覺文化博物館原定本月竣工，但受新冠肺炎疫情影響，工程預計要到今年第2季才可取得入伙紙，並在其後9至12個月開館。

西九管理局董事局開會，行政總裁栢志高表示在疫情下，來自內地的建築材料2月起停止出口，雖然過去數星期恢復來港，惟M+、故宮文化博物館、演藝綜合劇場均受影響，而好消息是未來數星期會全速趕工。他形容M+進入最後建築階段，但預計入伙日期要延至今年第2季，而有7層高的故宮文化博物館則已起到第3層。

栢又說，立法會在上周五(20日)通過撥款，興建綜合地庫和天橋。地庫是西九重要部分，上蓋為酒店、辦公室和住宅，是文化區長期收入來源。

另一方面，西九管理局簽立了批地文件，標誌政府將土地業權授予管理局，以供發展和營運西九文化區進入最後程序，亦讓管理局落實發展這幅土地，成為一個融合酒店、辦公室、住宅發展的綜合藝術文化區，長遠為西九文化區帶來活力，亦為管理局帶來經常性收益，持續營運藝術及文化設施。