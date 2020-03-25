網民熱話：搓手液「隱形火」點燃紙巾　專家解畫「背景太光」　

新冠肺炎橫行，近來搓手液大受歡迎，然而用起來也要特別小心。近日社交平台WhatsApp瘋傳一段影片，拍片者用打火機點過搓手液，表面並無火燄，然而將紙巾放近搓手液，隨即燃燒起來，令人擔心使用搓手液時，隨時暗藏危機。

該片段並沒有標明來源，但近日就在社交平台瘋傳。從短片可見，拍片者似做一個實驗，先將搓手液擠在碟內，然後用打火機在搓手液上點火，從表面上看似乎並沒有將搓手液點燃。然而，當拍片者將紙巾放在搓手液上，紙巾隨即燃燒起來，而且火勢頗為猛烈。

有「火博士」之稱的香港科技大學化學系講師陳鈞傑回覆東網查詢指，片中的現象屬於酒精燃燒，打火機點燃搓手液中的酒精，故此將紙巾放上去會燃燒，至於畫面看上去沒有火，是因為乙醇（酒精）燃燒時候呈現藍色火燄，「光度唔高」，在光亮背景下難以顯現；若是在昏暗環境進行，就可以看到火燄的顏色。他又提醒市民，使用酒精消毒產品時要小心，使用後要遠離明火，由於酒精屬易燃品，燃燒起來較難熄滅，建議市民若不慎被燒傷，應用乾淨的水降溫，不要弄穿水泡避免感染，並需盡快求醫。

網民有話說：

Vincent Chan：好神奇啊！

Raymond Lau：燒親點算...

路人甲：日日都用...原來咁危險

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