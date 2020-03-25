魚生寄生蟲38年間暴增283倍　隨時食物中毒！

各式各樣的魚生是很多港人的至愛，但市民要慎防病從口入。

港人愛食日本魚生，惟早前美國有研究結果指，自1978至2015年間，魚生上寄生的「海獸胃線蟲」數量暴增283倍。有外國專家指一旦食到「海獸胃線蟲」，可引發惡心嘔吐腹瀉等類似食物中毒的症狀，建議進食魚生前先用肉眼觀察，或先將魚生切開一半，檢查有無寄生蟲。

據外國媒體報道，美國華盛頓大學3月19日在《Global Change Biology》雜誌發表一項魚類寄生蟲分析的研究結果，發現38年間，寄生在魚類的「海獸胃線蟲」暴增283倍。

華盛頓大學水產與漁業科學助理教授伍德（Chelsea Wood）指出，暫不肯定線蟲暴增的原因，相信與氣候變化、肥料及洋流產生的養分有關，而海洋哺乳動物數量的增加亦是潛在因素。

伍德又指，呈白色長條狀的線蟲，會在海洋哺乳動物的腸道繁殖，透過動物的糞便釋放在海洋中，孵化後感染小型甲殼類動物，以及進食甲殼類動物的小魚，和以進食這些小魚的魚類。線蟲的長度可達2厘米，但線蟲對人類健康風險不高，處理食物的人員如海鮮加工商及壽司師傅，一般都會挑走線蟲。

不過若人類吃下線蟲，寄生蟲或會入侵腸壁導致食物中毒。患者會出現惡心、胸悶、嘔吐、腹瀉及呼吸困難等症狀，嚴重更會引發腹膜炎。而在大部分情況下，線蟲幾天後會死亡，症狀隨之消失。而多數寄生蟲都可從肉眼發現，所以專家建議食用魚生前先用肉眼觀察，以及進食前先將魚生切開一半，檢查有沒有寄生蟲。

而港大微生物學系講座教授袁國勇過去亦曾透露，自己從不進食生的食物，包括壽司、魚生。他又指過往有個案調查發現，有受污染的魚生包括三文魚，帶有腸道桿菌的含菌量濃，與糞便的大腸桿菌含菌量相近，如果海產、魚生或壽司未經過適當處理，或沒有儲存在雪櫃內，都會孳生高濃度大腸桿菌。他更稱「三文魚內含百萬大腸桿菌，進食三文魚好似食屎」。