今增24宗確診多個群組爆疫　有空服員無飛成年去過酒吧中招

新冠肺炎疫情確診數字持續上升，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今(25日)表示，香港今新增24宗確診個案，累積411宗個案，包括13男11女，年齡介乎11歲至57歲，當中，有19宗有外遊，6名為留學生。確診個案中，包括1名空中服務員、蘭桂坊音樂群組增2人、長沙灣昌隆工業大廈增1人。

張補充指，今確診人士中有5名患者沒有外遊，該名空服員已無飛一年，但有到訪過蘭桂坊確診樂隊去過的Insomnia酒吧，及尖沙咀另一間酒吧；音樂群組新增個案中，其中1人為Insomnia服務員，是酒吧第二名確診職員；2宗個案沒有病徵，其家人則出現病徵；而第388宗個案為一名36歲男子，其感染源頭至今未有頭緒。

另外，張指署方昨(24日)繼續為外地抵港人士作深喉唾液樣本化驗，認為措施進行順利，現將檢測對象擴至由歐洲及美國回港旅客，並呼籲受檢疫人士盡量不要出門，與家人亦要隔離。

政府資訊科技總監林偉喬表示表示，留意到有人未啟動密碼，已發出電話短訊要求他們盡快啟用程式，否則交由衞生署及警方跟進。目前在機場是使用藍色監察電子手環，稍後在機場使用流動應用程式，配對藍牙電子手環，進一步確定檢疫人士在家中檢疫，現時會先在歐美航班使用，順利的話會推展到其他航班。林表示，目前提供1萬多條藍牙電子手環，分為重用及一次性的手環，一次性的用完可剪掉，亦已安排職員收回可重用的電子手環。林偉喬表示，澳門及台灣旅抵港人士，會跟內地一樣，利用應用程式即時分享地理位置，亦會有人作突擊檢查，目前已派出3.2萬條手帶。

醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞表示，急症室新增分流檢疫，分批為懷疑個案採樣本，會安排病人於指定區域等候，等候期間人士不准隨意走動，若檢測結果呈陽性，會送病人入院。