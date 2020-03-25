港疫情進入最重要階段　醫學會促嚴控家居檢疫人士

香港新冠肺炎疫情持續惡化，香港醫學會今(25日)聯同多個醫學及議會界代表召開記者會，促請社會大眾採取果斷措施，阻止病毒肆意傳播。醫學會會長何仲平指，兩周前大批港人從外地回港，確診個案增加令香港疫情進入第二波，亦是最重要階段。他指醫療系統負荷大增，違反檢疫令的人士增加社區爆發風險，擔心之前的防疫工作會功虧一簣，又警告情況再無改善，一兩周便可如南韓般嚴重。

醫學會指，集合其他組織意見，建議再加強防疫措施，包括所有海外回港港人應到酒店隔離14天；擴展「加強化驗室監察計劃」，及早診斷及進行隔離。針對外傭休息日聚集問題，建議參考勞工處指引，與外傭商討彈性休息日安排，避免在疫情期間外出。

該會又建議政府限制民眾聚集，如婚宴和酒吧等，清明掃墓人士亦應避開正日高峰期；未有戴口罩的市民不應乘坐公共交通工具及進入公眾地方；所有交通工具應盡量打開窗戶，加強空氣流動。

何又展示2003年因沙士殉職醫護的銅像，警惕港人不要鬆懈，不要讓歷史重現，又呼籲市民響應全球醫護的「我為你謹守崗位，你為我堅守在家」訴求。他指明白加強防疫會令商戶有損失，但反問「要錢定要命」。針有人未有如實申報健康情況，他建議讓私家醫生可查閱外遊記錄。