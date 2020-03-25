飲食業界請願　促政府交代禁酒令細節

新冠肺炎疫情嚴峻，政府擬立法暫時禁止食肆賣酒，防止市民在酒吧聚集播毒。有團體今(25日)到政府總部外抗議，批評政府拒絕全面封關，沒有自我檢討之餘更將責任推卸予飲食業，要求政府交代禁酒令詳細內容，又稱業界不介意暫停營業，但政府必須提供賠償，保障員工飯碗。

香港中小企食店聯盟約20人到政府總部外抗議，並指已取得業界約3500人聯署，其後政府派人接過聯署信。聯盟指政府意圖將防疫責任推卸予飲食業，要求政府交代禁酒令詳細內容，對酒吧業界作出賠償，將停業措施涵蓋整個飲食業、做好封關及檢疫措施、推出更多措施協助飲食業界渡過難關等，期間高呼「硬推禁酒令、殺絕酒吧業」等口號。

聯盟召集人林瑞華指，政府早前稱飲酒會令人更容易有親密行為，斥政府妖魔化飲酒的市民。他指出禁酒令將影響包括零售及物流等整條產業鏈，雖然業界不介意暫停營業，前提是政府提供足夠賠償以保障員工生計。

議員陳淑莊稱，禁酒令立法過程困難重重，亦有機會違反人權自由，又質疑禁酒和抗疫有否直接聯繫。她建議政府以恩恤金形式，向受影響商戶做出賠償。香港調酒師工會會長侯翠珊稱，現時失業率及就業不足率飆升，政府設立更多限制將令商戶營運更困難。她直斥政府擬修訂禁酒令已經嚇怕市民的消費信心，導致酒吧客源大量減少。