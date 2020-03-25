代供款物業遭兒子變賣　官判須償還兩老110萬元

一對七旬夫婦於2015年入稟高院控告其兒子及前媳婦，指稱他們見兒子生意失敗無法供樓，遂變賣物業及動用退休金協助兒子代付按揭，兒子則口頭承諾讓父母跟他同住及分到業權，未經同意不會賣樓。惟兒子及後離婚，無向家事法庭披露他跟父母的協議，最終法庭頒令要兒子賣樓及把8成收益給予前妻，兩老慘遭迫遷寄人籬下。案件於去年10月審訊，高院今(25日)頒判詞裁定老夫婦一方勝訴，兒子及前媳婦須向父母償還約110萬港元售樓得益，兼要支付父母9成訟費，但前媳婦的賠償款額由兒子全部承擔。

兩名原告分別是何麗利(現年73歲、餐廳洗碗工)，及她的丈夫萬集成(現年77歲、退休保安)。兩名被告分別是原告長子萬宏坤及前媳婦謝玉珍，萬宏坤未有向法庭存入抗辯書，只是存入誓章表明反對賠償，他在審訊期間亦缺席聆訊。

判詞披露，涉案單位位於馬頭圍道49號寶怡大廈，萬宏坤於2001年10月以118萬港元購入該單位，當中有3萬港元由原告一方送贈，餘款為萬向銀行及房署借按揭貸款支付。2005年，萬稱其文具生意欠佳，原告一方答應代其支付按揭，為此他們賣掉與幼子同住的紅磡富恆閣居所及動用退休金，之後兩老同搬進涉案單位，萬承諾兩老「有份」獲到業權。

2005年至2011年間，原告一方共支付了銀行按揭及雜費等共30萬港元。2011年4月，萬把單位的業權轉讓給妻子謝玉珍，遂叫兩老停止供樓，之後謝亦有份協助供樓。但2011年12月萬與謝離婚，且沒通知家事法庭其父母曾支付按揭供款，2013年法庭下令需賣掉單位，謝可分得8成款項，萬則可得2成。2015年，單位以380萬港元售出，兩老被迫遷出單位，更不獲分毫。

法庭裁定，原告一方協助萬宏坤供樓的口頭協議屬真確，但萬違反協議，沒通知父母便私下將物業轉讓給謝，而謝對原告佔有業權一事亦是知情的，因此她跟萬需共同向原告償還售樓得益；按原告一方的供款比例，原告佔業權48%，計及各方供款的金額後，萬需向原告一方償還約110萬港元。由於萬已將物業餽贈給謝，因此謝的賠償款額需由他全部承擔。