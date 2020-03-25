團體促停播頭條新聞及鏗鏘集　港台稱編採符合約章

香港電台早前播出的電視節目《頭條新聞》部分環節，被指以嘲諷形式抹黑警隊的抗疫工作，引起社會關注。公營廣播關注組今日(25日)下午約見港台管理層，就港台改革及檢討提出多項建議，包括要求即時停播《頭條新聞》及《鏗鏘集》。關注組召集人彭長緯會後指，身兼港台台長的廣播處處長梁家榮在會上並無接納有關建議，僅重申港台編採符合《香港電台約章》，正考慮約見商務及經濟發展局局長邱騰華再作反映。

包括彭長緯在內多名關注組成員，今午與梁家榮、廣播處副處長馮健業及陳敏娟，以及一名商經局官員會面，歷時約1個半小時。彭於會後交代，指關注組自去年10月成立以來，收到逾1.8萬宗投訴，當中針對《頭條新聞》及《鏗鏘集》的投訴佔大多數，要求港台檢討該兩個節目內容，協助政府解釋政策。

彭強調，港台作為公營廣播機構及政府部門，有責任協助政府解釋政策，但上述兩個公共事務節目均被批評有大量問題。他批評《頭條新聞》手法低俗，只懂得貶低或抹黑政府部門，惟梁於會上僅重申該節目屬嬉笑怒罵節目，亦並非新聞節目。彭質疑，港台製作嬉笑怒罵節目的理據為何，指出相關安排並無寫於約章當中，而梁在會上亦無就相關節目存廢問題作出回應。

他又提到，自反修例風波爆發至今，港台製作了24集《鏗鏘集》報道事件，當中逾60%報道了暴力事件中當事人的理念，批評做法鼓吹暴力。彭續指，與會官員於會上僅回應指會收聽意見，又指看不到梁對他們提出的意見有很大的接納，同時認為梁無意利用港台向公眾解釋政府政策。