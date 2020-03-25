港大牙醫學院與內地首合作　研究母嬰口腔牙周狀況　

香港大學牙醫學院將與内地醫學團隊合作，進行首個孕婦和新生兒口腔、腸道和其他微生物組群及全身狀況和免疫反應的研究，將有助建立針對婦女、兒童精準預防和個性醫療保健的全新管理模式。研究獲深圳市科技創新委員會深港創新圈項目撥款328萬港元資助，爲期2年。

帶領研究的港大牙醫學院牙周病學臨床教授金力堅表示，今次研究將深入分析了解孕婦從產前護理至產後哺乳，其口腔和牙周狀況與全身健康的密切關聯；而透過深入分析唾液和其他體液，可識別她們口腔微生物組群和相關全身狀況的動態特徵，有助健康監測及潛在風險的評估。

金團隊將與深圳市婦幼保健院、中國科學院青島生物能源與過程研究所合作，收集數據資料作深入分析研究。金指，內地目前並無孕婦及新生兒口腔和牙周保健的專業指引，故期望透過跨學科團隊合作，能獲取新的科學證據，為各地婦女、兒童的健康與福祉，建立精準口腔醫療保健的整體框架做出貢獻。

他指出，研究將包括懷孕期和產後女性的口腔、腸道和其他微生物組群，及相關全身狀況和免疫反應，與她們的口腔或牙周健康狀況及其新生兒微生物組群的關係，通過尖端的宏基因組和拉曼組技術識別特徵性生物標誌物，以及評估潛在不良妊娠風險，從而提升母親和新生兒的醫療保健水平。