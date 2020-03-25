新冠肺炎肆虐　金融大鱷料全球各行業損近百萬億元

好不容易，今年第一季尚餘一周，惟各行各業度日如年，全部皆面對着史無前例的直插式重挫，受創之深令不少經濟學家只能與上世紀三十年代「經濟大蕭條」相比！隨着新冠肺炎全球大爆發，金融界殿堂級人物、號稱「鱷王」的環球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達里奧(Ray Dalio)估計，全球企業將因而蒙受12萬億美元(約93.6萬億港元)損失，即接近蒸發了整個歐元區或中國的經濟總量，可想而知這是一場浩劫。

事實上，疫情令全球經濟陷入大規模停擺，多個行業收入受到史詩式重創。經濟學家分析，當中尤以旅遊、航空、能源業最高危，恐未能等到政府打救前，已率先大規模「陣亡」。

全球商務旅行協會(GBTA)早前預計，全球商務旅行部門的收入將損失8,200億美元(約6.4萬億港元)，其中中國是重災區，將佔相關損失額的近五成。

GBTA的調查顯示，自疫情爆發以來，中國商務旅行減少逾九成，料相關的收入減少逾4,000億美元，歐洲的損失料達1,900億美元。

據世界旅遊觀光協會(WTTC)估計，這波疫情恐釀相關產業5,000萬個工作職位不保，該協會新數據也表明，2020年旅遊產業可能面臨25%萎縮。

海運方面，旗下2艘郵輪先後爆出群聚感染的公主郵輪(Princess Cruises)暫停營業60日。空運方面，受到多國防疫旅遊禁令影響，航空業也迎挑戰，大韓航空運量大崩80%，一度表明公司「已在『危急存亡之秋』」，中國3大航空公司運力也分別萎縮高達80至90%，據該國監管機關指出，中國國際航空運能萎縮，導致其營收下降210億元人民幣。

外媒引述國際航空運輸協會(IATA)預計，新冠肺炎疫情將使全球航空業面臨前所未有的危機，今年或損失2,520億美元(約1.96萬億港元)營業收入，相當於2019年營業收入總額的44%，相對於IATA於本月5日預測的1,130億美元(約8,814億港元)損失大增逾倍。

IATA預計，2020年全球乘客需求比2019年下降38%。第二季度，行業產能預計按年下降65%，預計第四季度的降幅將收窄至10%。

除了先前已經宣布無薪假的萬豪國際(Marriott)外，希爾頓(Hilton)和凱悅酒店(Hyatt Hotels)亦雙雙表示，由於全球多數旅行計劃因疫情停擺，兩家集團將有許多員工放無薪假。

萬豪發言人證實，美國馬里蘭州總部4,000名員工當中，大約2/3將放無薪假，海外員工也有約2/3會放無薪假。無薪假將從4月開始實施，估計持續60至90天，期間美國員工可拿到兩成薪金，用以支付醫療保險等開銷，未放無薪假的員工則會減薪20%，工作周數也會減少。

希爾頓同樣縮支，發言人表示，會有數以萬計員工放無薪假。凱悅發言人則說，公司暫時對酒店許多經理級人員實施無薪假，並刪減多數員工工時。

總部設在美國達拉斯、全美擁有130間酒店的Ashford共有7,000名員工，其中95%遭解僱或放無薪假。酒店高層預期，約1/3員工無法再重返公司。另一行家Pebblebrook Hotel Trust旗下8,000名員工，也有約90至95%放無薪假，旗下54間旅館已有約半數關閉，還維持營業的入住率則已跌至個位數。

由於各地疫情肆虐，各地政府限制居民活動，全球電影業是其中一個重災行業。據外媒報道，若5月底疫情尚未有改善，估計全球票房損失的收入將達到170億美元(約1,300億港元)，尚未計及因製作暫停而招至的額外成本。事實上，受疫情影響，多部國際大電影製造受到影響，戲院沒有客戶光顧，這些都造成大量收入損失和職位流失。

據全球展覽業協會(UFI)的數據，隨着新冠肺炎在全球大流行，會展行業和參展公司均大受影響，估計全球展會蒙受收入損失或達到263億美元(約2,000億港元)。

近月全球取消的大型展會以百計，全球展覽公司目前的訂單損失總計已達230億歐元或約263億美元，當中亞太地區約損失130億歐元的訂單，歐洲損失97億歐元訂單，且料數字仍會進一步上升。

全球市場研究機構TrendForce將2020年第一季智慧型手機生產量由疫情爆發前預測的3.07億部，向下修訂為2.7億部，較2019年同期倒退13%。調查機構Strategy Analytics的調查報告亦顯示，2月份全球智能手機出貨量按年下降38%，按季下跌39%，由9,920萬部降至6,180萬部，為其開始此調查以來最大的一次跌幅。不論是平價機還是旗艦機的銷情皆慘淡，工廠停工與消費意欲低，令智能手機行業的供應鏈及需求鏈皆備受打擊。

TrendForce預期，雖然下半年5G手機以及多鏡頭機種將會推出市場，惟料2020年全球智能手機生產總數將難現增長。

汽車是「消費龍頭」，惟隨着全球車廠暫時停業，日本7家車廠今年生產水平恐僅及去年一半，研究公司LMC Automotive將今年環球輕型汽車銷量預測下調了4%，即370萬輛。

單是意大利，全年汽車銷量將勁縮最少15%，經濟損失達290億歐元(約2,438億港元)以上。

瑞士精品錶勞力士(Rolex)已關閉瑞士所有工廠，上半年可能會成為現代奢侈品業有史以來最糟糕時刻。報道指出，最新的病毒威脅已導致巴塞爾和日內瓦鐘錶展被取消，加上瑞士法郎堅挺、金價上揚、商店關閉，使瑞士錶業的成本急升。除了勞力士關閉工廠最少10天，Swatch的東京奧運特別款Omega可能取消；歷峰集團(Richemont)的二手Cartier手錶價格也急瀉近半。

瑞士約有59,000人在鐘錶業就業，佔該國出口總額近1/10，且許多工人生活在法國邊境，可能因工作限制或邊境關閉而被迫留在家中。Swatch和歷峰集團今年以來市值已抹去約1.3。

Sanford C. Bernstein分析師Luca Solca表示，上半年可能會是現代精品業最慘的一年，這種情況較2008年金融海嘯更慘，因為似乎不會有任何補償機會。另有分析預測，奢侈品行業的第一季收入將下降30%以上。

美國知名人力資源機構Challenger最近公布的研究報告預測，美國餐飲業可能因疫情衝擊，導致740萬業界員工失業。這項研究分析了來自美國12個州和華盛頓特區的政府數據。Challenger表示，研究預測許多餐飲業員工可能會轉行，如果沒有收入，這些員工中的許多人，很可能會在餐飲業關門期間尋找其他工作，可能使他們無法回到餐飲業，而一些餐飲業的工作可能在疫情危機結束後不復存在。事實上，美國多州已關閉餐廳、酒吧，以防止疫情傳播。

據中國企業聯合會發布的數據，在疫情影響下，餐飲業的損失大約為7,000億元人民幣(下同)以上，影院及娛樂業損失接近2,000億元。而旅遊業由於目前國際疫情發展尚不明確，損失還難以確定，但保守計算，中國國際國內旅遊全年收入損失也將近1.5萬億元。

挪威能源諮詢公司Rystad Energy 警告，若油價持續在每桶30美元附近上落，美國大多數的頁岩油商將面臨盈利問題，對於頁岩油行業中的100多家公司，鑽探新井幾乎全線虧損，僅4家仍能獲利。

數據指出，只有4家頁岩油公司，包含埃克森美孚、西方石油、雪佛龍，以及Crownquest Operating等公司，可以在油價跌到每桶31美元時仍有利潤。

這影響的不只是行業損失，背後更醞釀着火燒連環船式的債務危機，影響會是幾何級。這是不包括各行各業近100萬億元的損失裏，亦是全球經濟學家憂慮金融危機將升級至2.0的原因。