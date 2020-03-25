傳泰國禁大米出口　香港米商稱消息毫無根據

新冠肺炎疫情持續，上月更有大批市民出動搶購食米，致市面一度出現米荒。惟昨日（24日）有外媒報道，越南海關當局宣布停止出口大米；另自泰國總理帕拉育昨宣布，該國將於明日（26日）起進入緊急狀態後，本港即有謠傳指泰國將會暫停出口大米，令人擔心隨時會再觸發新一輪搶米潮。香港米行商會理事長陳建年表示，越南當局對有關安排未有定案；至於泰國將停出口大米一事，他指消息毫無根據，強調本港有充足食米，呼籲市民切勿盲搶米。

有越南媒體報道，當地海關當局昨日宣布停止出口大米，陳建年稱據他了解，當局同日晚上已撤回決定，今日會再開會商討，暫未知道最終決定。當他得悉有關消息後，曾聯絡泰國當局及供應商，以確保本港大米供應穩定，對方承諾會如常出口，更表示若有需要，可供應更多米到港，故對於有指泰國會暫停出口大米一事，他對此謠言摸不着頭腦。

陳又指本港食米充足，根據本港《儲備商品規例》，本港食米儲備足夠香港居民15日食用水平，各商戶亦有最少2星期供應存貨，「加埋都最起碼食到一個月」，他呼籲市民毋須擔心，強調「香港的進口米商是非常靈活的，就算越南停出口，米商也會從其他地方進口米到香港。而且香港有儲糧制度及各進口米商的存貨，足夠超過一個月的供應，所以大家唔使擔心」。