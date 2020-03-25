警油麻地及天水圍連環冚賭　拘捕10人

油尖警區特別職務隊探員經情報分析及深入調查後，於今日(25日)清晨11時許，進行打擊非法賭博行動，突擊搜查位於油麻地吳松街83號及87號兩個單位，搗破兩個懷疑非法釣魚機賭檔。

行動中共拘捕6名男女，其中兩名本地女子(41及51歲)涉嫌「管理賭博場所」被捕，另有兩名本地男子及兩名非華裔女子(27至52歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，檢獲7部電子遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器及約1萬港元賭款等。

另外，今日(25日)下午，警方聯同食環署境衞生署職員於天水圍進行反非法賭博行動，突擊搜查天瑞邨瑞輝樓對開河畔一帶，搗破一個懷疑非法街頭賭檔。行動中，警員以涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上賭博」，拘捕4名本地男子，年齡介乎60至82歲，並在現場檢獲一副撲克牌及小量賭款，其後亦在天瑞邨、天恩邨及天恒邨河畔一帶清理一批懷疑被用作賭博用途的麻雀枱、木板及椅子。本案中4名被捕人士已獲准保釋候查，須於4月中旬向警方報到。

警方提醒市民，街頭聚賭屬違法行為，根據法例，任何人於街道上經營或管理或控制非法賭博，一經定罪，最高可罰款5萬港元及監禁2年。任何人於街道上進行非法賭博，一經定罪，最高罰款為3萬港元及監禁9個月。