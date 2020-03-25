運輸署加強牌照申請服務 　網上預約額增至每日4500個

香港新冠肺炎疫情持續惡化，政府各部門再次暫停不必要及非緊急服務。運輸署今(25日)表示，轄下各牌照事務處自上月10日起已暫停即時申請的櫃位服務，但仍維持處理已預約的申請，惟留意到有市民反映，牌照事務處處理各類牌照申請的時間較平時長，故已加強有關服務，包括網上預約服務、人手安排以及申請處理程序。

運輸署指，已逐步增加網上預約服務及名額，市民現時透過網上預約系統除可預約辦理續領正式駕駛執照/車輛牌照，及申領國際駕駛許可證申請外，亦可預約辦理車輛過戶申請。而有關服務的名額已由原先每日1000個，增至現時至4月底每日4500個，而可預約的日期則由以往的2個星期延長至10個星期，方便市民早作安排。此外，因續領牌證為必要的基本公共服務，牌照事務處除了全體人員投入工作外，亦已從署內其他部門借調人手及增聘編外人員協助，務求應付及加快處理已接收的牌證申請。

至於申請處理程序方面，署方稱牌照事務處一般會按照牌照申請收件日期的先後次序處理申請，但亦會盡量優先處理已到期或即將到期的牌證續領申請。運輸署呼籲，為免不必要的延誤，市民應盡量在牌照到期日前2至3個星期投遞申請。