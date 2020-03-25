蘭桂坊變死城　酒吧生意插水式跌95%

再有新冠肺炎確診患者疑在蘭桂坊染疫，加上政府擬修例推「禁酒令」，雙重打擊下，有「人間妖域」之稱的中環蘭桂坊頓變死城，更多酒吧加入停業行列，有該區花店店員透露，已有4、5間酒吧準備結業，亦有餐廳暫停堂食轉攻外送服務自救，惟生意淡薄，每日僅得幾百港元生意，不足往日午市10%，擔心日後或無以為繼。

東網記者今日(25日)由早到晚在蘭桂坊視察，發現整條街人迹罕至。在晚上7時許，有一隊警員到蘭桂坊巡邏，觀察有否「手帶人」違反檢疫令。接連有多人確診的酒吧Insomnia現已圍封，店內一片漆黑，另有多間酒吧亦張貼告示指會停業至本月底。入夜後只有不足5間酒吧營業，但都只得一兩枱客。有酒吧店員透露，公司原以為可靠午市維持收入，可惜如意算盤打不響，近日生意插水式下跌95%，本周末過後亦會加入停業行列，復市無期。

除了停業，亦有美式快餐店暫停堂食，轉攻外送服務。店員Hari表示，往日單計午市已有4000至5000港元生意，惟近期全日300到400港元生意都未必做到。至於轉攻外送能否開闢新財路，Hari坦言訂單寥寥可數，有時甚至連1張訂單也沒有。

蘭桂坊1間花店的店員陳先生指，近日觀察所見，區內的酒店、食肆生意急轉直下，只是在艱苦經營，近半個月已看到4、5間酒吧收拾細軟，相信是為結業做準備。他對禁酒令感到可笑，質疑「酒吧唔賣酒，疫情就可以緩和？係咪要成條蘭桂坊變晒篤魚蛋燒賣？」

特地到蘭桂坊觀察慘況的李先生亦指：「前年山竹打風都未試過咁靜」，他對蘭桂坊變成死城感到無奈，並指市民有飲酒的自由，直斥「點解政府唔一早封關，搞到疫情咁樣，係咪咁樣(推禁酒令)就可以將疫情控制？」