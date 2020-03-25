政Whats噏：翁達揚教避刑責　葛珮帆促律政司交代

負責為刑事案件提供法律意見嘅律政司檢控官翁達揚，半年前出版一本法律常識書籍，被指教導疑犯「避開法律陷阱」，猶如「黑暴秘笈」。議員葛珮帆(EQ)就話，翁嗰頭畀法律意見警方睇吓係咪要檢控疑犯，轉頭又出書教人避法律陷阱，涉嫌利益衝突同公職人員行為失當罪，所以EQ日前就寫信畀立法會司法及法律委員會，要求開會討論事件，叫律政司快啲交代。

依本備受爭議嘅書籍名為《一讀就懂！孩子必須知的法律常識》，當中提醒青少年畀警察發現背囊藏有生果刀嗰陣，有權喺律師抵達前唔回答任何問題，好似鼓吹緊青少年帶武器出街咁。EQ喺信入面問律政司，最近有多幾多宗藏有攻擊性武器嘅案件被撤控，當中又有幾多係由翁提出法律意見。

EQ又話，唔明點解翁出書前會得到刑事檢控專員梁卓然嘅批准，質疑梁根本冇睇過本書，加上翁喺出書後，竟然仲被調去因反修例風波而成立嘅「公眾秩序活動及電腦網絡罪行」特別小組，質疑律政司咁樣調職係咪蓄意構成公職人員行為失當同製造利益衝突。

其實法院近日積壓咗大量涉反修例嘅案件仲未處理，今次翁嘅事件令公眾進一步質疑律政司嘅專業性，如果政府再唔快啲交代，睇怕市民對律政司嘅信心會再創新低。