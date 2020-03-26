財困夫婦發尋死短訊　環翠邨燒炭雙亡

柴灣發生夫妻雙屍燒炭命案。一名女子於昨日(25日)傍晚6時半報案，指收到居住環翠邨的兄長聲稱尋死的短訊，衝鋒隊進入怡翠樓一單位，發現一男一女躺臥睡房床上昏迷，旁邊有酒精飲品及燒過的炭。救護員證實他們當場死亡。

男死者姓何(47歲)，生前為珠寶店職員，女死者姓曾(52歲)，生前為化妝品店職員，兩人為夫妻關係，所居單位面積約300平方呎，一廳一房，現場沒有打鬥痕迹，同時檢獲遺書，內容透露並非受疫情影響，只因財困尋死，並向家人交代身後事。警方初步調查，相信他們飲酒後燒炭自殺，將案件列自殺協定，將進一步調查。

根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》第33A條，自殺已不再屬於刑事罪行，惟「自殺協定」則屬於香港法例第339章《殺人罪行條例》第5條，若任何人依據他與另一人的自殺協定，殺死該另一人，或參與第三者殺死該另一人的行為，均屬犯誤殺罪，一旦罪成最高可被判罰終身監禁。如果兩人一起相約自殺，但一方死亡，而另一方獲救，如警方發現獲救一方曾有行動協助對方自殺，便犯上自殺協定罪行。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626