環球股災　港股重傷　跌近三成

疫情全球擴散，更震散了整個金融市場。近月環球股市相繼倒下，由一月下旬高位計，所有交易所合計蒸發二百一十五萬億元（港元‧下同），單計美股市場的損失已佔總體逾百分之四十五，不論是小投資者，抑或超級富豪的身家均逃不過身家大縮水的厄運。

代表環球股市表現的MSCI世界指數本周曾跌至一千五百七十九點，由年內高位急跌逾百分之卅五。據通訊社彭博資料顯示，全球交易所市值由一月下旬高位約六百九十五萬億元，急瀉至本周二低位的四百八十萬億元，期內蒸發二百一十五萬億元。

美股三大指數道指、標指及納指的歷史高位雖均於今年二月份出現，但受恐慌情緒影響，三大指數由高位慘跌逾百分之卅。美國交易所總體市值就由二月底時高位，以大約一個月時間就暴跌至一百八十四萬億元，期間慘蝕約九十七萬五千億元。期內美國科技巨企股價急瀉，蘋果公司股價年內滑落約百分之十六。

港股當然亦不能幸免，港股市值由一月下旬的四十四萬五千億元，急瀉至本周二的卅八萬二千億元，大戶以至小投資者的身家告急。恒指由年初時的二萬九千一百七十四點，一度跌穿二萬二千點，跌幅逾百分之廿七。不論股王騰訊控股、獅王滙豐控股均被拖累，滙豐股價更曾急瀉至四十二元，小股東生怕隨時會跌至「海嘯價」！據報今年以來全球五百名最富有的人在股市總共損失了七萬四千一百億元，當中Facebook創辦人朱克伯格在股市損失了五百卅億元，股神巴菲特更是這場股災的最大受害者，淨資產減少了七百四十九億元。

此外，日股亦飽受衝擊，年內日經平均指數跌百分之十七，總體交易所損失由高位計逾十三萬四千九百億元，而由於A股屬「半封閉」市場，年內滬綜指跌百分之八點八，內地股民算「執番身彩」。