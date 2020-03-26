東方日報A1：全球瘟疫經濟仆直　蒸發93萬億港元

新冠肺炎累全球經濟一季蒸發近百萬億元（港元‧下同）！面對疫情全面失控，各地確診人數已逾四十二萬人，累計近一萬九千人死，各地紛紛封城鎖國令各項經濟活動陷入停擺邊緣，數以千萬人將會飯碗不保。金融界殿堂級人物、號稱「鱷王」的環球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）估計，全球企業將因而蒙受約九十三萬六千億元損失，即接近蒸發了整個歐元區或中國的經濟總量，勢必令全球經濟陷入衰退的深淵。

疫情由亞洲蔓延至歐美等地後，各地即收緊入境政策，令多個行業受到「史詩式重創」，當中尤以旅遊、航空、能源業最高危，部分甚至要政府打救，例如國際航空運輸協會（IATA）預計，疫情使全球航空業面臨前所未有的危機，今年或損失約一萬九千六百億元的營業收入，相當於去年收入總額百分之四十四，更警告除非各國政府迅速打救，否則將近一半航空公司會極速在未來幾周內「死亡」。

路路不通自然拖累旅遊業表現，全球商務旅行協會（GBTA）早前估計，環球商務旅行部門的收入將損失約六萬四千億元，而中國是重災區，料相關收入減少逾三萬一千二百億元，歐洲則損失約一萬四千八百廿億元。世界旅遊及旅行理事會（WTTC）估計，疫情恐造成環球旅遊相關產業職位消失五千萬個，今年整個產業可能面臨萎縮百分之廿五。美國不少酒店的無薪假將從四月開始，估計要持續兩至三個月不等。除不能旅遊，鎖國亦影響商務客，會展業和參展公司均大受影響，估計全球展會蒙受收入損失或達二千零五十一億元。

世人不單止無法暢遊世界，更因疫情而取消不少社交活動，例如觀看電影。據估算，若疫情在今年五月底未有緩和迹象，全球票房損失收入將達一千三百廿六億元，尚未計及因製作暫停而招致的額外成本。大眾在疫情下不可或缺的消費產品智能手機，二月全球出貨量按年狂跌百分之卅八，由九千九百廿萬部降至六千一百八十萬部，是智能手機面世以來最大跌幅。

奢侈品方面，汽車是「消費龍頭」，惟隨着全球車廠暫時關閉，日本七家車廠今年生產水平恐僅及去年一半，研究公司LMC Automotive將今年環球輕型汽車銷量預測下調了百分之四，即約三百七十萬輛。單是意大利，全年汽車銷量將至少下跌百分之十五，帶來經濟損失達二千四百卅八億元以上。瑞士精品錶勞力士（Rolex）早前亦已關閉瑞士所有工廠，Swatch的東京奧運特別款Omega可能取消；歷峰集團（Richemont）的二手Cartier手錶價格也急瀉近半，使上半年可能會成為現代奢侈品業有史以來最糟糕時刻。

至於平民大眾有份的餐飲業，單是美國，據知名人力資源機構Challenger預測，將導致七百四十萬人失業，更甚的是部分職位可能在疫情結束後不復存在。

面對消費瞬間「冰封」，能源業早已疲憊不堪，惟偏偏遇上石油大戰，有分析警告，若油價持續在每桶卅美元（約二百卅四港元）附近上落，美國頁岩油行業中的一百多家公司裏，僅四家巨企仍能獲利。這隨時引起連鎖式債務危機，亦是全球經濟學家憂慮金融危機將升級至2.0的原因。

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