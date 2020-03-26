探射燈：消委會揭魚生含重金屬

魚生上除可見的寄生蟲，難以肉眼觀察的重金屬更避無可避。消費者委員會去年曾測試市面上的魚生樣本，發現有寄生蟲、蟲卵外，更在98%的樣本中驗出含有水銀的有機化合物，有樣本更超標近2倍。有學者表示，其中重金屬甲基汞屬可損害人體的神經系統，甚至可導致癌症。

消委會去年4月發表調查，在餐廳、超級市場及外賣店購入分別19款吞拿魚及31款三文魚刺身樣本，當中除一個三文魚樣本外，其餘49個樣本全部含有重金屬甲基汞，即水銀的有機化合物，當中更有10款超出標準，最高超標近2倍。根據《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》，所有在本港發售的固體食物，每公斤不可含有超過0.5毫克的汞。

香港高等教育科技學院兼職講師（科學）梁浩文博士表示，甲基汞屬有機物質，可損害人體的神經系統，尤其是發育中的腦部，重金屬可在身體累積，過程中更可能出現細胞變異，引發癌症。

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